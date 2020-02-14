Тампа, США, , 09:07 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Тампы» голы забили форварды Патрик Марун, Янни Гурд и Седрик Пакетт. В составе «Эдмонтона» единственный точный бросок на счету защитника Калеба Джонса.

Отметим, что российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков и 30 по своим воротам. При этом он обновил клубный рекорд по серии без поражений в основное время, продлив её до 20 игр.

На сегодняшний день «Тампа» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 81 очко после 58 матчей. «Эдмонтон» идёт на 14-м месте с 66 очками после 57 игр.

Читайте также: Голы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»