Миннеаполис, США, , 08:55 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Рейнджерс» голы забили российские форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич. Также отличился нападающий Мика Зибанежад после передачи Панарина.

В составе «Миннесоты» точными бросками отметились Райан Донато, Юнас Бродин и Джордан Гринвей.

Победитель матча определился в серии буллитов. У «Рейнджерс» Зибанежад и Панарин реализовали свои броски, хоккеисты «Миннесоты» не смогли реализовать свои попытки.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 20-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 62 очка после 56 матчей. «Миннесота» идёт на 22-м месте с 61 очком после 57 игр.

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