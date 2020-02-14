Денвер, США, , 08:47 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В первом периоде хоккеисты «Колорадо» вышли вперёд с разницей в две шайбы. Отличились Андре Бураковски и Микко Рантанен. Российский нападающий Владислав Каменев отметился результативной передачей.

Игрокам «Кэпиталз» удалось отыграться и вырвать победу благодаря голам Никласа Бекстрёма, Тома Уилсона и Ти Джея Оши.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 79 очков после 57 матчей. «Колорадо» идёт на шестом месте с 72 очка после 56 игр.

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