Торонто, Канада, , 08:36 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Далласа» российский нападающий Денис Гурьянов отметился голом. Ещё по шайбе забросили Радек Факса и Тайлер Сегин. У «Торонто» точными бросками отметились Зак Хайман и Остон Мэттьюс.

На сегодняшний день «Даллас» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 71 очко после 57 матчей. «Торонто» идёт на 12-м месте с 68 очками после 58 игр.

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