Турин, Италия, , 08:29 — REGNUM Туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» в первом полуфинальном матче Кубка Италии. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 61-й минуте матча счёт открыл нападающий «Милана» Анте Ребич, переправивший мяч в ворота после навеса с правого фланга. «Ювентус» смог отыграться на 91-й минуте, когда форвард Криштиану Роналду реализовал пенальти.

Ответный матч пройдёт в Турине 4 марта.

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