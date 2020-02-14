Солт-Лейк-Сити, США, , 04:06 — REGNUM Российская спортсменка Наталья Воронина взяла бронзу в забеге на 3000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США). Её результат — 3 минуты 55,534 секунды.

Победила на дистанции Мартина Сабликова (Чехия) — 3 минуты 54,252 секунды.

Серебро у Карлейн Ахтеректе (Нидерланды) — 3 минуты 54,924 секунды.

На четвёртом месте ещё одна российская спортсменка Евгения Лаленкова, с личным рекордом 3 минуты 55,801 секунды.

Как сообщало ИА REGNUM, в командном спринте на чемпионате мира по конькобежному спорту женская сборная завоевала серебренные медали.

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