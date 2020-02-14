Солт-Лейк-Сити, США, , 02:48 — REGNUM Вторыми финишировали российские спортсменки 13 февраля в командном спринте на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США).

Серебренные медали для России завоевала женская сборная в составе Ольги Фаткулиной, Ангелины Голиковой, Екатерины Шиховой и Дарьи Качановой. Результат команды — 1 минута 24,509 секунды.

Победителями в этой гонке оказалась сборная Нидерландов с результатом 1 минута 24,029 секунды. Третьей место у польских спортсменок — 1 минута 25,378 секунды.

Соревнования в Солт-Лейк-Сити продлятся до 16 февраля.

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