Тегеран, , 09:45 — REGNUM По словам представителя Федерации по шахматам ИранаКиемарса Баята, 14 февраля в городе Решт на севере Ирана стартует 18-й Международный чемпионат Каспия по шахматам. Об этом сообщило новостное агентство IRNA13 февраля.

Баят сообщил журналистам агентства, что соревнования были отложены из-за сильного снегопада на севере Ирана, однако ситуация улучшилась и уже 14 февраля вечером начнутся соревнования по шахматам в центральном городе провинции Решт. Для участия в соревнованиях зарегистрировались почти 900 шахматистов из Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Ирака, России, Турции и Туркменистана.

Напомним, что сильный снегопад, начавшийся 9 февраля вечером в разных районах провинции Гилян и продолжавшийся до 11 февраля, вызвал перебои с водоснабжением и электричеством в различных городах и перекрыл многие дороги, а также автостраду Решт-Казвин. По меньшей мере семь человек погибли и 85 получили ранения.