Париж, , 19:21 — REGNUM Французский биатлонист Мартен Фуркад в очередной раз прокомментировал высказывание бывшей советской и российской биатлонистки Анфисы Резцовой, которая поставила под сомнение достижения современных биатлонистов и считает, что они невозможны без медицинских препаратов.

Напомним, что Резцова, являющаяся первой в истории спортсменкой, ставшей олимпийской чемпионкой в двух видах спорта — биатлоне и лыжных гонках, заявила, что ведущие иностранные биатлонисты показывают высокие результаты благодаря медицинской поддержке.

Французский биатлонист Фуркад, который любит высказываться по любому поводу, заявил, что у Резцовой, скорее всего, старческий маразм, раз она делает такие заявления.

На что Резцова ему ответила, что француз никогда не достигнет того, чего достигла она. Хотя Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом.

Теперь Фуркад заявил, что будет судиться с Резцовой.

«Я никогда не принимал допинг, и у меня никогда не было никаких терапевтических исключений», — заявил Фуркад.

Он добавил, что обсудит с адвокатом возможность подачи в суд на Резцову.