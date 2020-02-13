Антерсельва, Италия, , 18:59 — REGNUM Сборная команда Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету этапа чемпионата мира, который проходил в итальянской Антерсельве. Соревнования состоялись сегодня, 13 февраля.

Речь идет о смешанной эстафетной гонке 2×6 + 2×7,5 километра. Норвежские биатлонисты смогли преодолеть всю дистанцию за 1 час 2 минуты и 27,1 секунды.

Второе место досталось сборной Италии, третье — сборной Чехии.

В состав российской команды вошли: Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев, и Александр Логинов. Они смогли показать лишь шестой результат.