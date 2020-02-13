Санкт-Петербург, , 17:28 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Зенит» узнало информацию о переходе футболиста Александра Кокорина в ФК «Сочи» из прессы. Об этом заявил агентству РИА Новости пресс-секретарь петербургского клуба Антон Макаренко.

«Официальных документов ни от клуба, ни от футболиста пока не поступало», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация о встрече владельца клуба «Сочи» Бориса Ротенберга с Александром Кокориным, в ходе которого стороны договорились о переходе форварда в сочинскую команду на оставшуюся часть сезона.