Манчестер, Великобритания, , 15:18 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его могут уволить, если команда проиграет мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Marca.

«Если мы не победим, спортивный директор может сказать: «Это плохо, мы хотим выиграть Лигу чемпионов, я вас уволю», — сказал Гвардиола.

Напомним, «Манчестер Сити» и «Реал» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится 26 февраля, ответная игра пройдёт 17 марта.

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