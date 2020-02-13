Сеул, , 13:30 — REGNUM Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала таблицу мирового рейтинга женских сборных по баскетболу FIBA World Ranking Women. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей организации.

Известно, что сборная Южной Кореи заняла 19-е строчку в рейтинге с показателем 333,3 очка, что соответствует прошлому рейтингу.

Известно, что в первую шестерку попрежнему замыкают США (832,9 очка), Австралия (714,5 очка), Испания (692,2 очка), Канада (649,3 очка), Франция (640,8 очка), Турция (598,7 очка).

Сборная Бельгии поднялась на две строчки вверх до 7-го места, набрав 585,7 очков, а сборные Сербии (579,4 очка) и Китая (571,5 очка), напротив, пустились на одну ступень вниз и расположились на восьмом и девятом месте соответственно.

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