Нью-Йорк, США, , 11:51 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 101:91.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Серж Ибака, набравший 28 очков. В составе «Бруклина» наибольшую результативность показал форвард Карис ЛеВерт, на счету которого 20 очков.

Таким образом, «Торонто» прервал свою рекордную победную серию из 15 матчей подряд. Этот результат стал рекордом среди всех канадских команд в НБА, НХЛ (хоккей), МЛБ (бейсбол) и КФЛ (американский футбол).

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