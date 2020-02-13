Индианаполис, США, , 11:46 — REGNUM «Индиана Пэйсерс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 118:111.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Индианы» Ти Джей Уоррен, набравший 35 очков. В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал защитник Донте Дивинченцо, на счету которого 19 очков.

«Индиана» прервала серию из шести поражений подряд. «Милуоки», который является лидером НБА, проиграл впервые за шесть игр.

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