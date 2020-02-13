Денвер, США, , 11:12 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 120:116.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 33 очка. Кроме того, Леброн Джеймс сделал трипл-дабл из 32 очков, 12 подборов и 14 результативных передач.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал разыгрывающий Джамал Маррей, на счету которого 32 очка.

«Лейкерс» одержали третью победу подряд и лидируют в Западной конференции. «Денвер» идёт на втором месте на Западе.

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