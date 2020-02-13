Порту, Португалия, , 10:27 — REGNUM «Порту» одержал победу над «Академико Визеу» в ответном полуфинальном матче Кубка Португалии. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Порту» голы забили Алекс Теллес (на 19-й минуте), Зе Луиш (64) и Сержиу Оливейра (72).

Отметим, что первый матч закончился вничью — 1:1. Таким образом, «Порту» вышел в финал Кубка Португалии, в котором 24 мая сыграет против лиссабонской «Бенфики».

Напомним, Зе Луиш является бывшим игроком московского «Спартака». Он выступает за «Порту» с лета 2019 года.

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