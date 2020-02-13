Ванкувер, Канада, , 10:05 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» вывел из обращения номера бывших игроков команды Даниэля и Хенрика Сединов. Об этом 13 февраля сообщается на сайте лиги.

Церемония состоялась перед началом домашнего матча НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс». Даниэль Седин играл под 22-м номером, Хенрик Седин — под 33-м.

Напомним, Даниэль и Хенрик Седины были выбраны «Ванкувером» на драфте 1999 года под вторым и третьим номером соответственно. Они отыграли всю карьеру, 17 сезонов, в составе «Кэнакс».

Всего за карьеру в НХЛ Даниэль Седин провёл 1306 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 1041 (393+648) очко. В плей-офф в его активе 71 (25+46) балл.

Хенрик Седин сыграл 1330 игр в регулярных чемпионатах, на его счету 1070 (240 + 830) очков. В плей-офф он отыграл 105 матчей и набрал 78 (23+55) баллов.

Читайте ранее в этом сюжете: 49 сейвов Маркстрёма помогли «Ванкуверу» обыграть «Чикаго»