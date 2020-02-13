Лос-Анджелес, США, , 09:11 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили Тайлер Тоффоли, Остин Вагнер, Кёртис Макдермид, Джефф Картер и Шон Уокер. У «Калгари» голы забили Микаэль Баклунд и Элиас Линдхольм, оформивший дубль.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 30-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 45 очков после 58 матчей. «Калгари» идёт на 17-м месте с 64 очками после 58 игр.

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