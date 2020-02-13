Бостон, США, , 08:38 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Бостона» хет-трик оформил нападающий Давид Пастрняк, ещё одну шайбу забросил форвард Патрис Бержерон. У «Монреаля» единственный гол забил защитник Марко Сканделла.

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук не отметился в этом матче результативными действиями.

На сегодняшний день «Бостон» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 82 очка после 58 матчей. «Монреаль» идёт на 20-м месте с 61 очком после 59 игр.

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