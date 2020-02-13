Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Гол российского нападающего Александра Овечкина признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии американского спортивного телеканала ESPN.

Овечкин забил свой самый известный гол 16 января 2006 года в матче с «Финикс Койотс». Помимо него в десятку самых красивых голов НХЛ вошли шайбы Андрея Свечникова, Павла Буре, Павла Дацюка и Владимира Тарасенко.

Напомним, Овечкин сейчас занимает восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ, на его счету 698 голов.

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