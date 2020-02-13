Вашингтон, , 01:58 — REGNUM Американский спортивный телеканал ESPN признал гол нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в матче от 16 января 2006 года самым лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеист в падении лежа под острым углом мастерски отравил шайбу в ворота «Финикса». Помимо Овечкина, в рейтинге оказались и другие российские игроки: Андрей Свечников, Павел Буре, Павел Дацюк и Владимир Тарасенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Овечкин был признан лучшим игроком января 2020 года Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2015 года.

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