Ереван, , 14:51 — REGNUM Главный тренер сборной Армении по футболу Абрам Хашманян покинул свой пост. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе Федерации футбола Армении (ФФА).

Сообщается, что Хашманян ушёл в отставку после консультаций с президентом ФФА Арменом Меликбекяном.

«ФФА и главный тренер сборной Абрам Хашманян расторгли контракт по обоюдному согласию», — говорится в сообщении.

Добавим, что Хашманян возглавлял армянскую сборную с ноября 2019 года. До этого он был главным тренером юношеской сборной страны.