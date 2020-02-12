Нью-Йорк, США, , 13:39 — REGNUM Самым дорогим клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) является «Нью-Йорк Никс». Об этом 12 февраля сообщает Forbes.

Отмечается, что стоимость франшизы «Нью-Йорк Никс» оценивается в $4,6 млрд. Второе место занимает «Лос-Анджелес Лейкерс» ($4,4 млрд). Замыкает тройку «Голден Стэйт Уорриорз» ($4,3 млрд).

«Нью-Йорк Никс» признаётся самым дорогим клубом НБА пятый год подряд.

Напомним, в сезоне 2019/20 «Никс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда одержала 17 побед и потерпела 37 поражений.