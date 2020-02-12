Новый Орлеан, США, , 13:25 — REGNUM «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 138:117.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон, набравший 31 очко. В составе «Портленда» наибольшую результативность показали Дэмьен Лиллард и Си Джей Макколлум, на счету которых по 20 очков.

«Пеликанс» одержали третью победу подряд. «Портленд» потерпел второе поражение в последних трёх матчах.

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