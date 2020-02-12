Вашингтон, 12 февраля 2020, 13:21 — REGNUM «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 126:114.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Чикаго» Зак Лавин, набравший 41 очко. В составе «Вашингтона» наибольшую результативность показал защитник Брэдли Бил, на счету которого 30 очков.
«Вашингтон» одержал четвёртую победу в последних шести матчах. «Чикаго» потерпел шестое поражение подряд.
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