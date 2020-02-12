Оклахома-сити, США, , 12:42 — REGNUM «Сан-Антонио Спёрз» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 114:106.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Крис Пол, набравший 31 очко. В составе «Сан-Антонио» наибольшую результативность показали Деджанте Мюррей и Ламаркус Олдридж, на счету которых по 25 очков.

«Сан-Антонио» прервал серию из пяти поражений подряд. «Оклахома» потерпела второе поражение кряду.

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