Филадельфия, США, , 12:36 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 110:103.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, набравший 30 очков.

В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показал разыгрывающий Бен Симмондс, на счету которого трипл-дабл из 26 очков, 12 подборов и 10 результативных передач. Кроме того, центровой Джоэл Эмбиид также набрал 26 очков.

«Филадельфия» одержала третью победу подряд. «Клипперс» потерпели второе поражение в последних шести матчах.

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