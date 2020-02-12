Хьюстон, США, , 12:30 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 116:105.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 42 очка. Кроме того, разыгрывающий Расселл Уэстбрук сделал дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показал форвард Гордон Хэйворд, на счету которого 20 очков.

«Хьюстон» одержал четвёртую победу в последних шести матчах. «Бостон» прервал серию из семи побед подряд.

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