Манчестер, Великобритания, , 12:11 — REGNUM Самым высокооплачиваемым футболистом Английской премьер-лиги (АПЛ) является вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа. Об этом 12 февраля сообщает портал Spotrac.

По информации издания, Де Хеа получает €23 млн в год. Второе место занимает полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне (€19,7 млн). Замыкает тройку его одноклубник Рахим Стерлинг (€18,5).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Де Хеа может потерять доверие главного тренера МЮ Уле-Гуннара Сульшера и выбыть из основного состава команды в следующем сезоне.

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