Барселона, Испания, , 11:27 — REGNUM Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле может пропустить остаток сезона и чемпионат Европы — 2020. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе команды.

Сообщается, что Дембеле перенёс операцию после травмы и начинает процесс восстановления. Ранее у него был диагностирован разрыв проксимального сухожилия бицепса правого бедра.

Отмечается, что на восстановление уйдёт примерно полгода, поэтому Дембеле может пропустить конец сезона в Испании, а также чемпионат Европы — 2020 по футболу.

Напомним, Дембеле играет за «Барселону» с 2017 года. За каталонский клуб он сыграл в 74 матчах, в которых забил 19 голов и отдал 17 голевых передач.

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