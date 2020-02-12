Турин, Италия, , 10:48 — REGNUM Туринский «Ювентус» продлил контракт с вратарём Войцехом Щенсны. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе клуба.

Сообщается, что клуб подписал с 29-летним польским голкипером новое соглашение, которое рассчитано до 2024 года. Щенсны играет за «Ювентус» с 2017 года.

В составе «Ювентуса» Щенсны стал двукратным чемпионом Италии, а также обладателем Кубка и Суперкубка Италии. Всего на его счету 84 матча за клуб (из них 40 — на ноль), в которых он пропустил 65 голов.

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