Нью-Йорк, США, , 10:32 — REGNUM Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил очередной рекорд. Об этом 12 февраля сообщается на сайте лиги.

В матче с «Виннипег Джетс» (4:1) Шестёркин отразил 42 броска из 43 по своим воротам. Он стал первым вратарём в истории НХЛ, который в семи стартовых матчах смог одержать три победы с более чем 40 сейвами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Рейнджерс» одержали победу над «Виннипегом» со счётом 4:1.

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