Анахайм, США, , 09:52 — REGNUM Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Джей Боумистер перенёс сердечный приступ. Об этом 12 февраля заявил генеральный менеджер клуба Даг Армстронг.

«За 7 минут 50 секунд до конца первого периода Джей Боумистер после завершения смены перенёс сердечный приступ и упал со скамейки», — сказал Армстронг.

Он добавил, что благодаря медицинскому персоналу «Сент-Луиса», врачам «Анахайма» и врачам арены, на которой проходил матч, удалось стабилизировать состояние хоккеиста.

«В настоящий момент времени Джей находится в сознании и проходит дальнейшее медобследование. Мы сообщим о состоянии Джея завтра утром», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боумистер потерял сознание во время матча с «Анахайм Дакс». Матч был прерван.

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