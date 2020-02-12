Анахайм, США, , 09:44 — REGNUM Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Джей Боумистер потерял сознание во время матча с «Анахайм Дакс». Об этом 12 февраля сообщается на сайте «Блюз».

Сообщается, что инцидент произошёл на 14-й минуте первого периода, когда счёт на табло был 1:1. После этого матч был прерван.

Боумистеру стало плохо на скамейке запасных после завершения смены. Он упал со скамейки, а его партнёры по команде сразу сообщили врачам о случившемся.

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