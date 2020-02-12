Денвер, США, , 09:17 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Колорадо» шайбу забросил российский форвард Валерий Ничушкин. Ещё по голу забили Микко Рантанен и Габриэль Ландеског.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 72 очка после 55 матчей. «Оттава» идёт на 29-м месте с 47 очками после 56 игр.

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