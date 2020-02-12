Даллас, США, , 09:05 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Далласа» хет-трик оформил нападающий Джейми Бенн, ещё одну шайбу забросил российский форвард Денис Гурьянов.

«Каролина» смогла ответить единственным голом нападающего Себастьяна Ахо. Российский форвард Андрей Свечников отметился одной результативной передачей.

На сегодняшний день «Даллас» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 69 очков после 56 матчей. «Каролина» идёт на 12-м месте с 67 очками после 56 игр.

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