Виннипег, Канада, , 08:48 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Рейнджерс» дубль оформил нападающий Крис Крайдер, ещё по шайбе забросили Райан Строум и Мика Зибанежад. «Виннипег» смог ответить единственным голом Николая Элерса.

Отметим, что российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Ещё один голевой пас на счету Артемия Панарина.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 21-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 60 очков после 55 матчей. «Виннипег» идёт на 19-м месте с 63 очками после 58 игр.

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