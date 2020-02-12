Нью-Йорк, США, , 08:41 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В первом периоде хоккеисты «Айлендерс» забросили три шайбы. Отличились Джош Бейли, Мэтт Мартин и Джордан Эберле.

После этого игрокам «Филадельфии» удалось сравнять счёт. Шайбы забросили Трэвис Конечны, Роберт Хег и Шон Кутюрье, отличивший после передачи российского защитника Ивана Проворова. Причём третий гол «Флайерз» забили за полторы минуты до конца третьего периода при игре «6 на 5».

Однако на последней минуте «Айлендерс» сначала вновь вышли вперёд благодаря голу Джоша Бэйли. А затем форвард Леонид Комаров поразил пустые ворота соперников.

Отметим, что российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 35 бросков из 38 по своим воротам.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают седьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 72 очка после 55 матчей. «Филадельфия» идёт на 10-м месте с 69 очками после 57 игр.

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