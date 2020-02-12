Питтсбург, США, , 08:31 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В первом периоде счёт в матче открыл российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Во второй 20-минутке российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв сравнял счёт после передачи Никиты Кучерова.

Победитель матча определился в овертайме. Решающий гол забил форвард «Тампы» Янни Гурд.

На сегодняшний день «Тампа» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 79 очков после 57 матчей. «Питтсбург» идёт на четвёртом месте с 74 очками после 55 игр.

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