Тегеран, , 10:06 — REGNUM 10 февраля сборная Исламской Республики Иран (ИРИ) по кабадди одержала победу в своём втором матче Кубка мира по кабадди 2020 года в Пакистане, обыграв Англию. Об этом 11 февраля сообщило иранское агентство IRNA.

По словам журналистов, иранская сборная с разгромным счетом (57−27) победила английскую команду в матче, который состоялся на стадионе «Пенджаб» в Лахоре. Генеральный консул Ирана в Лахоре Мохаммад Реза Назери также присутствовал на игре, чтобы стать свидетелем захватывающего матча. Иранский дипломат также встретился с иранской командой и поздравил их с победой над оппонентом.

Напомним, что иранская команда в своем первом матче победила Сьерра-Леоне с разницей в 60−19 очков. Ранее Чемпионат мира по кабадди 2020 года был ознаменован красочной церемонией открытия. В соревнованиях принимают участие команды из Ирана, Пакистана, Германии, Канады, Англии, Индии, Кении, Австралии, Азербайджана и Сьерра-Леоне. Мероприятие проводится в трех городах Пакистана: Лахор, Фейсалабад и Гуджрат. Иранская команда встретится со сборными Германии и Индии 12 и 13 февраля соответственно.