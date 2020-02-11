Рим, , 20:59 — REGNUM Кассационный суд Италии во вторник, 11 февраля, вынес решение в пользу налоговой службы страны по делу против футболиста Антонио Кассано.

Суд отменил решения предыдущих инстанций, в соответствии с которыми бывший игрок «Ромы» освобождался от необходимости дополнительно уплатить по требованию налогового ведомства 263 тыс. евро налогов.

Итальянские СМИ напоминают, что у Кассано возникали споры с налоговыми органами и в период его выступлений за испанские футбольные клубы.