Хуахин, Таиланд, 11 февраля 2020, 15:50 — REGNUM Российская теннисистка Варвара Флинк проиграла представительнице Китая Чжу Линь в матче первого круга турнира в Хуахине (Таиланд). Встреча, продолжавшаяся 1 час 23 минуты, завершилась со счётом 4:6, 2:6.
Флинк один раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, ни одной ошибки на подаче и 6 из 9 брейков.
Во втором круге турнира Чжу Линь сыграет со швейцарской теннисисткой Леони Кунг.
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