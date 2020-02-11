Юрмала, Латвия, , 15:16 — REGNUM О назначении Алексея Ерёменко на пост главного тренера объявил футбольный клуб «Спартак» из города Юрмала (Латвия), 11 февраля сообщается на странице клуба в Twitter.

«Мы рады сообщить, что главным тренером команды стал русско-финский специалист Алексей Ерёменко», — говорится в сообщении.

Напомним, Ерёменко начал тренерскую карьеру в 2006 году. Он работал в финских клубах ЯБК, «Яро» и СИК, а также в казахстанском «Шахтёре» и армянском «Пюнике».

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