Берлин, , 15:11 — REGNUM Берлинская «Герта» объявила об уходе Юргена Клинсмана с поста главного тренера команды. Об этом 11 февраля сообщается на сайте клуба.

Клинсман возглавлял «Герту» на протяжении 2,5 месяца — с ноября 2019 года. Причём в зимнее трансферное окно клуб потратил €78 млн на усиление состава.

На своей странице в Facebook Клинсман заявил, что решил вернуться к своей изначальной роли в наблюдательном совете клуба.

В настоящее время «Герта» занимает 14-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, в активе команды 23 очка после 21 тура.