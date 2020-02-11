Никосия, , 14:55 — REGNUM Футболисты «Уфы» уступили спортсменам «Арарат-Армении» в заключительной контрольной игре на учебно-тренировочном сборе на Кипре. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба российского клуба.

По сообщению пресс-службы уфимской команды, команда из Армении обыграла «Уфу» со счетом 2:1. «Чистый» гол в ворота ереванской команды забил Ловро Бизяк.

Отмечается, что данный матч завершил учебно-тренировочные сборы уфимской команды на Кипре. С 16 по 28 февраля футболисты из Уфы проведут тренировочные сборы в Испании.

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