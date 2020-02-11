Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попросил водку во время своего первого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом рассказал бывший тренер команды Грег Смит в интервью The Athletic.

По словам Смита, во время одного из матчей Овечкин спросил у него, есть ли водка.

«Я ему: «Что?». Овечкин ответил: «Ну, водка», — и показал, будто пьёт. Шла середина матча, я ещё подумал: «Он что, сдурел?» — сказал Смит.

Оказалось, что Овечкин порезал палец и хотел обработать рану. В итоге Смит дал ему перекись, но попросил её не пить. После этого Овечкин попросил «plaster» (в переводе с английского — «штукатурка»).

"Я никак не мог понять, какую штукатурку ему нужно. Потом он полез в мою сумку, достал оттуда пластырь и говорит: «Видишь, plaster», — рассказал Смит.

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