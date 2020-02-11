Богота, , 12:37 — REGNUM С колумбийского теннисиста Роберта Фары сняты обвинения в употреблении допинга. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе Международной федерации тенниса (ITF).

Ранее Фара был обвинён в употреблении допинга. В январе стало известно, что в его допинг-пробе было обнаружено запрещённое вещество болденон.

Отмечается, что объяснения спортсмена устроили представителей антидопинговых органов. Фара заявил, что болденон попал в организм теннисиста с говядиной. Причём если бы он сделал инъекцию, то уровень содержания вещества в крови было бы гораздо более значительным.

Напомним, Фара вместе со своим соотечественником Хуаном-Себастьяном Кабалем занимает первое место в парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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