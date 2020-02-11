Бразилиа, , 11:48 — REGNUM Знаменитый бразильский футболист, король футбола Пеле впал в депрессию из-за проблем со здоровьем. Об этом рассказал его сын Эдиньо, сообщает Globo Esporte.

По словам Эдиньо, Пеле довольно слаб, он перенёс операцию по замене тазобедренного сустава, а реабилитация проходила тяжело. Из-за этого Пеле испытывает состояние дискомфорт и склонен к депрессии.

«Представьте, он король, всегда был внушительной фигурой в мире футбола, а теперь не может нормально ходить. Стесняется этого. Он стал застенчивым, ведёт затворнический образ жизни», — сказал Эдиньо.

Напомним, Пеле является единственным в истории трёхкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962, 1970). Королю футбола сейчас 79 лет.