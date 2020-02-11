Торонто, Канада, , 11:26 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 137:126.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, набравший 34 очка. В составе «Миннесоты» наибольшую результативность показал центровой Карл-Энтони Таунс, на счету которого 23 очка.

«Торонто» одержал 15-ю победу подряд, что стало рекордом среди всех канадских команд в НБА, НХЛ (хоккей), МЛБ (бейсбол) и КФЛ (американский футбол). Предыдущий рекорд был установлен клубом «Калгари Стампедерс», который в 2016 году выиграл 14 матчей подряд в КФЛ.

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